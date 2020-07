Auf einem Ausflug haben die Mädchen und Jungen der Kita "Sonnenkäfer" am Donnerstag eine unliebsame Überraschung erlebt. 20 Kinder und ihre Betreuer wurden nach Angaben eines Reporters auf einem Weg in einer Gartenanlage von Wespen attackiert. Mehrere Kinder und Erwachsene wurden gestochen. Die Gruppe rannte vom Wespennest weg und rettete sich in die Wohnung einer Kita-Betreuerin.