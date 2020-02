In den Winterferien sollen Kinder vom Schulalltag entspannen. Der letzte Winterferientag wäre eventuell ein guter Anlass, neue Lust auf die Schule zu wecken, die ab Montag in Sachsen wieder beginnt. Ganz spielerisch geht das auf Burg Hoheneck in Stollberg. Dort können Kinder und Erwachsene die spannende Welt der Physik mit allen fünf Sinnen erforschen. In der Lern- und Erlebniswelt Phänomenia warten auf zwei Etagen Experimente, Spaß bei optischen Täuschungen oder die Geheimnisse der Magnete auf ihre Entdeckung. 300 Exponate können erkundet und ausprobiert werden. Dabei lernen die Besucher die Bereiche Optik und Mechanik kennen. Unter dem Dach gibt es ein 360-Grad-Planetarium mit Kuppel-Videoprojektionen.