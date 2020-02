An zwei Tagen in den Winterferien können Hort- und Ferienkinder ihr Wissen über Archäologie im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (smac) testen. Sie können aber auch mit Tinte und Feder schreiben lernen, selbst vorgeschichtliche Gefäße töpfern, Steinzeitschmuck basteln oder Getreide mahlen wie die alten Römer. Zum spielerischen Ritt durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte bietet das Museum auch Kinderschminken an. Zudem können die Kinder bei einem Quiz zur aktuell laufenden Sonderausstellung "Leben am Toten Meer" mitmachen. Kinder unter 12 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen mitmachen.