Mit neu entwickelten textilen Skipisten will eine Chemnitzer Firma von Schneearmut bedrohte Wintersportgebiete für Touristen attraktiv erhalten. "Die nachhaltigen Skihänge und Loipen können unabhängig vom Schneefall und ohne hohe Energiekosten für Skifahrer zur Verfügung stehen", sagte Jens Reindl, Mitbegründer und Geschäftsführer der Mr. Snow GmbH in Chemnitz. Vor zehn Jahren habe sich die junge Firma aus einem Forschungsprojekt an der TU Chemnitz entwickelt. "Aktuell sind wir auch mit sächsischen Wintersportkommunen in Kontakt. Das Interesse ist da", sagte Reindl.