Zugleich kritisierte sie, dass das Bild ihres Hauses und der ganzen Region verzerrt werde. "Hitler? – Wir stehen hier für etwas ganz anderes", betonte Meyn. "Wir leisten hier eine großartige Arbeit und tragen mit viel Engagement und Liebe zur Bewahrung und Vermittlung des historischen Erbes im Freistaat bei." In den vergangenen Jahren hätte das Schloss Augustusburg ein museumpädagogisches Angebot aufgebaut, "das in Quantität und Qualität seinesgleichen sucht". Nahmen 2010 rund 600 Schüler und Schülerinnen an Bildungsangeboten teil, waren es 2018 bereits über 3.000, so die Geschäftsführerin. Mit der Kulturvermittlung, den Sonderausstellungen und den attraktiven Mitmachangeboten trügen die Schlossbetriebe ihren Teil zur Zufriedenheit der Bevölkerung bei und arbeiteten so proaktiv daran mit, rechtspopulistischen Tendenzen den Boden zu entziehen, heißt es weiter.