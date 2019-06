Katarina Witt will Chemnitz auf dem Weg zur Kulturhaupstadt helfen

Ex-Eislaufstar Katarina Witt will Chemnitz bei der Bewerbung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt unterstützen. "Sport ist ein Teil von Kultur - genau das hat auch mich geprägt", sagte die 53-Jährige der "Welt am Sonntag". Selbstverständlich engagiere sie sich gerne dafür, ihrer "alten Heimat" zu helfen, hoffentlich Kulturhauptstadt zu werden. Deutschlandweit wollen sich mehrere Städte um den Titel für 2025 bewerben, in Sachsen auch Dresden und Zittau.