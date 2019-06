Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Chemnitz

Im Chemnitzer Stadtteil Yorkgebiet sind beim Brand einer Neubauwohnung drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im obersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses aus. Der Mieter, laut Polizei ein 33 Jahre alter Mann, war von den Flammen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet werden.



Wegen der starken Rauchentwicklung wurden alle Wohnungen in dem Hauseingang evakuiert und vorübergehend in einem Bus der Chemnitzer Verkehrs AG untergebracht. Bei drei der rund 20 Mieter stellten die Rettungskräfte eine Rauchgasvergiftung fest. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Drei Wohnungen sind vorerst unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens blieb zunächst unklar.