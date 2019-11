Symbolbild Bildrechte: dpa

Im Tagestreff "Haltestelle" der Stadtmission Chemnitz gehen täglich Wohnungslose ein und aus. Hier können sie duschen, ihre Wäsche waschen, etwas Heißes trinken, essen oder sich einfach im Warmen aufhalten. Das alles umsonst oder für kleines Geld. Auch Herr S. kommt jeden Tag hierher. Durch die Folgen eines Schlaganfalls verlor er seine Arbeit und geriet in die Abwärtsspirale, durch die er schließlich seine Wohnung verlor.

Zwei bis drei Monate lebte er in einem Park, danach drei Monate in einer Notschlafstelle. Seit einem Jahr hat er durch die Hilfe der Wohnungsnotfallhilfe der Stadtmission Chemnitz wieder eine Wohnung. Trotzdem kommt er jeden Tag in den Tagestreff. "Ich möchte nicht den ganzen Tag alleine sein", sagt Herr S. "Und ich habe in meiner Wohnung auch fast keine Einrichtung." Der Antrag auf Ersteinrichtung zog sich einige Wochen hin. In der Zwischenzeit wurde ihm seine EU-Rente bewilligt. Damit war der Antrag hinfällig.

Im Tagestreff "Haltestelle" in Chemnitz kann jeder ohne Angabe des Namens oder der Wohnungssituation duschen, essen, trinken oder sich aufwärmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Spinde zu mieten oder sich eine Postadresse anzulegen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Herr S. hat in seiner Wohnung eine Mini-Küche. Mehr Möbel gibt es nicht. Er besitzt weder ein Bett noch eine Couch. "Zuerst habe ich auf einem Luftbett geschlafen", erzählt er. Aber das habe nicht lange gehalten. Jetzt benutzt er es als Unterlage für die Matratze, auf der er schläft. Er versucht etwas von seiner Rente zu sparen, um sich Möbel zu kaufen. "Aber es ist nicht viel Geld und immer, wenn ich etwas gespart habe, steht etwas an", so S. Zum Beispiel eine Nachzahlung für die Nebenkosten.

Herr S. ist kein Einzelfall. Geschichten wie diese hört Alfred Mucha, Abteilungsleiter der Wohnungsnotfallhilfe der Stadtmission Chemnitz, jeden Tag. "Die Meisten verlieren ihre Wohnung durch Mietschulden", sagt er. "Aber zu diesen Mietschulden gibt es immer eine Vorgeschichte von ein bis zwei Jahren." Viele geraten durch Schicksalsschläge in eine Situation, aus der sie aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen, erzählt Mucha.

Wohnungslose in Chemnitz Eine offizielle Statistik über Obdachlosenzahlen gibt es in der Stadt Chemnitz nicht. Die Stadtmission Chemnitz schreibt in ihrem Jahresbericht 2018, dass den Tagestreff "Haltestelle" 540 verschiedene Menschen genutzt hätten. Davon waren 384 Männer und 156 Frauen. 139 von ihnen richteten sich im Jahr 2018 eine Postadresse in der "Haltestelle" ein. 156 Menschen nahmen die Hilfe der Straßensozialarbeiter in Anspruch. Die Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle wurde von 248 Personen besucht.

Um eine Wohnungslosigkeit zu vermeiden, sei es am besten, wenn die Menschen sich bereits bei der ersten Mahnung an die Wohnungsnotfallhilfe wenden. "Aber Scham spielt eine große Rolle", so Mucha. "Und auch die Unwissenheit über die Hilfsmöglichkeiten." Nach der Wohnungslosigkeit eine neue Wohnung zu bekommen sei viel schwieriger, als eine Wohnung zu halten.

Wenn man über Wohnungslosigkeit spricht, hat man immer das Bild des Straßenobdachlosen im Kopf. Diese Menschen sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Alfred Mucha Abteilungsleiter der Wohnungsnotfallhilfe der Stadtmission Chemnitz

Die Spendenbereitschaft der Menschen ist in den letzten Jahren laut Alfred Mucha sehr gestiegen. "Es ist schön, dass viele Menschen nicht nur zu Weihnachten spenden, sondern uns das ganze Jahr über untertstützen", sagt er. Bildrechte: MDR/Anett Linke

"Viele Wohnungslose ziehen von Couch zu Couch bei Verwandten und Freunden", erzählt Mucha. "Sie fallen im Stadtbild also nicht auf." Als Beispiel erzählt er von einem selbstständigen Ehepaar, das jahrelang in seinem Warenlager schlief.

Um zu helfen, sei es am wichtigsten, den Menschen mit Respekt zu begegnen und auf Augenhöhe zu kommunizieren. "Nicht jeder muss einem Wohnungslosen etwas geben", so Mucha. "Aber wenn, dann sollte man ihn fragen, was er braucht und keine Standpauke halten."

Herr S. vebringt seine Zeit in der "Haltestelle" mit Kartenspielen und lesen. Die Bücher holt er sich aus einem kostenfreien Bücherschrank in der Stadt. Er wollte seiner Familie nie zur Last fallen und allein wieder auf die Beine kommen. "Wenn ich durch die Stadt gehe, spreche ich auch andere Leute auf der Straße an", erzählt er. "Ich erkläre ihnen dann, was der Tagestreff und die Beratungsstelle für sie tun können." Der Kaffee in der Haltestelle kostet 45 Cent. Für 50 Cent bekommt man Kaffee und Frühstück. Herr S. bezahlt die 50 Cent und verschenkt das Frühstück an die, die nichts haben. "Mir geht es ja besser als ihnen", sagt er.