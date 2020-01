Insgesamt 36 Fahrzeuge sind in Chemnitz mit Bronzefarbe besprüht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereigneten sich die Taten im Stadtteil Altendorf sowie im Ortsteil Grüna in der Nacht zum Sonntag.

Offenbar im Vorbeigehen beschmierten die unbekannten Täter insgesamt 21 Autos in der Flemmingstraße sowie weitere fünf Fahrzeuge in der Rudolf-Krahl-Straße. Die Unbekannten besprühten zudem mehrere Steinsäulen. Weitere Geschädigte meldeten sich aus dem Ortsteil Grüna. Dort sind in der Straße Am Hexenberg und im Feenweg insgesamt zehn Autos mit Bronzefarbe beschmiert worden.