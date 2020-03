Seit Sonntag herrscht in Sachsen eine Ausgangsbeschränkung, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Stephan Mühlig, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Chemnitz, gibt zehn Empfehlungen, wie man dabei den sogenannten "Lagerkoller" vermeidet .

"Wir alle befinden uns derzeit in einer so nie da gewesenen und für die meisten völlig ungewohnten Ausnahmesituation", so Mühlig. Viele Menschen würden sich mit wachsender Unsicherheit fragen, wie sie die nächste Zeit mehr oder weniger isoliert in der eigenen häuslichen Umgebung überstehen sollen.