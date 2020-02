Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Angriffen in Chemnitz. Am Sonntag kurz nach Mitternacht beobachtete ein 47-Jähriger ein Pärchen, das im Ortsteil Kappel bei zwei parkenden Autos die Spiegel abtrat. Als er die zwei darauf ansprach, schlug und trat das Duo unvermittelt auf ihn ein. Der Mann wurde verletzt und in Krankenhaus eingeliefert.



Eine weitere Tat ereignete sich bereits in der Nacht zuvor. Im Stadtzentrum auf der Südbahnstraße wurde ein 19-Jähriger von einem Unbekannten mit einer Flasche geschlagen. Laut Polizei flüchtete der Täter. Der Jugendliche wurde durch die Attacke leicht verletzt.