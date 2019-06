Chemnitz zwischen Zuckerfest, Tierschutzdemo und Protest-Grillen

Sonnabendmorgen auf den Markt von Chemnitz: Gemüse aus Lommatzsch, Oliven aus Griechenland, Räucherfisch aus der Umgebung gehen über die Theke. Und hinter vielen Ständen verkaufen Menschen mit offensichtlichem Migrationshintergrund ihre Ware an die Chemnitzer. Nun könnte der Besucher angesichts des friedlichen Markttreibens denken: "Was haben immer nur alle mit Chemnitz. Ist doch ganz schön hier." Wäre da nicht…

So auch an diesem Sonnabend. Am Karl-Marx-Monument versammeln sich Tierrechtler, um unter dem Motto "Für die Schließung aller Schlachthäuser" auf Missstände in der Tierhaltung hinzuweisen und sich gegen den Verzehr von Fleisch auszusprechen. Zeitgleich veranstaltet der Arabische Verein für Kultur und Integration das Zuckerfest für Kinder an gleicher Stelle. Am Roten Turm finden sich zur gleichen Zeit zirka 100 Anhänger des rechten Bürgerbündnisses Pro Chemnitz. Mit dem Grillen von Schweinefleisch wollen sie gegen das Zuckerfest protestieren.