In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr in Chemnitz gleich zu zwei Gebäudebränden ausrücken. Gegen halb zwei Uhr ist es zu einem Feuer in einer Wohnung an der Südbahnstraße im Zentrum der Stadt gekommen. Wie die Feuerwehr mittelte, stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss bei Ankunft der Einsatzkräfte in Flammen. Die Bewohner konnten durch das Eingreifen von Polizeikräften rechtzeitig aus dem Haus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Wohnungen verhindern und das Feuer schnell löschen. Eine Person wurde zur medizinischen Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Bewohner des Gebäudes wurden durch die Polizei vorübergehend in anderen Wohnungen untergebracht.