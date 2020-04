Bei einem Streit sind im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg am Sonnabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 57-jähriger Deutscher, der unter Alkoholeinfluss stand, griff nach Polizeiangaben eine 37-jährige Frau mit einem Messer an. Die Frau erlitt eine Wunde am Arm und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann zog sich eine Schnittverletzung an der Hand zu.