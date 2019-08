Ein Highlight dieses Wochenendes ist die Oldtimerausfahrt "Erzgebirgs-Classics" mit etwa 100 Fahrzeugen. Bevor sich der Korso in Bewegung setzte, mussten die stolzen Oltimerbesitzer am Sonnabendmittag dem Publikum etwas über sich und ihr Auto erzählen. Danach ging es am frühen Nachmittag vom Zwönitzer Marktplatz aus durchs Zwönitztal nach Chemnitz und zurück.