Das Bundesinnenministerium hat die ersten Teilnehmer am Förderprogramm Smart Cities bekanntgegeben. In der Region Chemnitz hat die Stadt Zwönitz den Zuschlag erhalten. In den nächsten sieben Jahren können dort acht Millionen Euro investiert werden, um beispielsweise eine App für die Stadt zu entwickeln. Das Bundesinnenministerium will digitale Strategien für das Stadtleben der Zukunft entwickeln. Damit diese erprobt werden können, hatte es Städte, Kreise und Gemeinden aufgerufen, sich an einem gemeinsamen Projekt zu beteiligen.