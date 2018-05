Der Weiterbetrieb der städtischen Bühnen in Chemnitz ist gesichert. Der Stadtrat entschied am Mittwoch, dem kommunalen Theaterbetrieb für dieses Jahr einen Sonderzuschuss in Höhe von 1,3 Millionen zu gewähren. Für die Finanzspritze votierten 44 Stadträte. Es gab eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen. In den Theatern Chemnitz war im vergangenen Jahr ein Minus von 750.000 Euro aufgelaufen. Für dieses Jahr befürchtet der Intendant, der gleichzeitig Geschäftsführer der Gesellschaft ist, eine Lücke von 600.000 Euro. Die Städtische Theater Chemnitz gGmbH erhält für die laufende Saison 27,4 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt. Mit dem zusätzlichen 1,3 Millionen Euro sollen die Fehlbeträge aus beiden Jahren ausgeglichen werden.