Chemnitz erwartet für den diesjährigen 1. Mai eine Vielzahl von politischen Demonstrationen, Aktionen und Freiluftveranstaltungen. Erstmals will "Der Dritte Weg" durch Chemnitz marschieren. Diese Partei wird vom Sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Der rechte Aufmarsch hat verschiedene Gegendemonstrationen auf den Plan gerufen. So haben das Bündnis "Chemnitz nazifrei", der Studentenrat der TU Chemnitz und der Kulturverein "Hand in Hand" zu Gegendemonstrationen und Aktionen aufgerufen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB wird ab 10 Uhr seine traditionelle Kundgebung im Stadtzentrum abhalten. Dort hat sich neben DGB-Bezirkschef Markus Schlimbach auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer als Redner angekündigt. Auch Kirchen und Vereine wollen mit eigenen Aktionen am Feiertag auf ihre Ziele aufmerksam machen.

Stadtmarketing versucht es mit "Sackgang"

Um den rechten Demonstranten entgegenzutreten, hat das Chemnitzer Stadtmarketing ein 15 mal 30 Meter großes Banner vorbereitet. Das Transparent soll gegenüber dem Stellplatz der rechten Demo an zwei Kränen in die Luft gezogen werden. Auf dem Banner steht in weißen Buchstaben auf braunem Grund: "Sackgang". Mit diesem Mega-Banner will das Stadtmarketing Chemnitz die rechten Demonstranten begrüßen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Sören Uhle, Chef der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft, erklärte MDR SACHSEN den Sinn. Demonstrationen, wie die des Dritten Weges, seien in einer Demokratie auszuhalten. Trotzdem könne man dazu eine Meinung haben. "Unsere ist: Es geht uns auf den Sack", so Uhle. Ihm gehe es auch darum, die touristische Vermarktung der Stadt, die erste Früchte trage, vor solchen Bildern zu schützen und ihnen demokratische und weltoffene Bilder entgegenzusetzen.



Die zweite Idee des Chemnitzer Stadtmarketings ist ein "Teilnehmerbeitrag". Für jeden Teilnehmer an der rechten Demo will das Unternehmen einen Euro an die Amadeo-Antonio-Stiftung spenden. Diese Stiftung setzt sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsradikalismus ein.

Kraftklub gibt Spontankonzert

Bildrechte: MDR/Harry Härtel Auch die Chemnitzer Band Kraftklub mischt mit. Die Musiker haben ein Spontankonzert angekündigt. "Morgen kommen leider haufenweise Faschos nach Chemnitz. Wir stehen auf der anderen Seite bei 'Hand in Hand. Kulturbündnis 1. Mai' und spielen paar Songs gegen die Vollidioten und Fickfinger (hoppla)", postete die Band auf ihrer Facebookseite.

Polizei im Großeinsatz

Um einen friedlichen Verlauf der Veranstaltungen zu gewährleisten, wird die Polizei mit einem Großaufgebot in der Stadt sein.

Am 1. Mai werden weite Teile der Chemnitzer Innenstadt abgesperrt. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich Da viele Veranstaltungsteilnehmer mit der Bahn nach Chemnitz reisen werden, richtet die Bundespolizei den Fokus auf die Überwachung der Bahnhöfe, Haltepunkte sowie Züge. Dabei sollen auch Hubschrauber und stationäre Kameras im Stadtzentrum zum Einsatz kommen. Unterstützt werden die sächsischen Beamten von Bundes- und Bereitschaftspolizisten aus Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Weiträumige Sperrungen in der Innenstadt

In der Zeit von 8 bis 22 Uhr wird es laut Stadtverwaltung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich Innenstadt und im Stadtteil Sonnenberg kommen. Ortskundige werden gebeten, das Stadtzentrum weiträumig zu umfahren. Umleitungen sind nicht ausgeschildert. Für Fragen hat die Stadt eine Bürger-Hotline unter der Telefonnummer 0371 488-3344 eingerichtet, die von 10 bis 20 Uhr besetzt sein wird.