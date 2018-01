Es war eine kleine Sensation, was zwei Bergsteiger am 29. April 2016 bei einer Klettertour im Elbsandsteingebirge fanden. "In etwa 30 Meter Höhe entdeckten die beiden in einer Felsspalte den bisher größten Münzschatz, der jemals in Sachsen gefunden wurde", sagt Kuratorin Cornelia Rupp vom Landesamt für Archäologie Sachsen.