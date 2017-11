Auf der Sitzung wurde der Öffentlichkeit die gegenwärtige Situation in Chemnitz erläutert. Konkrete Zahlen konnten Ordungsbürgermeister und Polizei zwar noch nicht vorlegen. Aber Runkel und Kriminaldirektorin Katja Stolzenberg von der Polizeidirektion Chemnitz erläuterten die aktuellen Tendenzen der Kriminalitätsentwicklung. Danach gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht: Die Straftaten im Zentrum sind in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Gleichzeitig verlagert sich die Kriminalität in andere Stadtviertel.

Sicherheitskonzept für die Innenstadt greift

"In den Jahren 2015 hatten wir mit 69.000 Asylbewerbern allein im Bereich Chemnitz ein ganz anderes Besucheraufkommen. Jetzt haben wir eine gewisse Reduzierung von bestimmten Ereignissen", erklärte Runkel etwas verschwommen die Situation in der Chemnitzer City.

Miko Runkel konnte eine gute Entwicklung im Stadtzentrum vermelden. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Die Maßnahmen, die die Stadt mit dem Ordnungsdienst und der Polizei ergriffen hat, zeigen laut Runkel erste Auswirkungen. So wurde die Zusammenarbeit der Polizei mit dem Stadtordnungsdienst verbessert, häufige Komplexkontrollen durchgeführt und die Dienstzeiten des Stadtordungsdienstes verlängert Durch stärkere Kontrollen in den Asylbewerberheimen konnte die dortige Drogenkriminalität und Gewalt eingedämmt werden. "Die Situation in den Unterkünften hat sich deutlich verbessert", so Runkel. Auch die kulturelle Belebung der Innenstadt, Gespräche mit den Anwohnern und der IG Innenstadt und die Sicherheitspartnerschaft mit der Security hätten zu einer merklichen Verbesserung im Stadtzentrum beigetragen.

Mehr schwere Diebstähle und Körperverletzungen

Zwar liegt die Kriminalität im gesamten Stadtgebiet laut Polizei ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Dennoch gibt es Unterschiede. Das zeigte die Polizeistatistik, die Kriminaldirektorin Stolzenberg von der Polizeidirektion Chemnitz präsentierte. Danach sind die Fälle von Körperverletzung, besonders schwerem Diebstahl oder Sexualdelikten gestiegen. Bei normalem Diebstahl und anderen Straftaten sanken die Zahlen. Vier von zehn Straftaten sind Diebstähle, etwa zehn Prozent sind Körperverletzungsdelikte. Der Anteil nichtdeutscher Täter ging gegenüber dem Vorjahr zurück.

Verlagerung auf andere Stadtgebiete

Katja Stolzenberg musste einen extremen Anstieg bei Einbrüchen vermelden. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Gleichzeitig beobachten die Verantwortlichen eine Verschiebung der Straftaten. Die Kriminalität im Zentrum geht zurück, in anderen Stadtgebieten steigt sie. Kriminalitätsschwerpunkte sind außer der Innenstadt auch die Stadtviertel Ebersdorf und Altchemnitz. In Morgenleite, Kapellenberg und Ebersdorf ist die Kriminalität in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 45 Prozent gestiegen. In Adelsberg dagegen sank sie gegenüber 2007 um mehr als 34 Prozent.

Extremer Anstieg bei bei Einbrüchen

Nach wie vor große Sorgen machen der Polizei brennende Autos, Reifenstecher und in letzter Zeit vermehrt Keller- und Wohnungseinbrüche. Besonders viele Einbrüche gebe es auf dem Kaßberg, im Zentrum, Sonnenberg und Kappel. Auch bei Wohnungseinbrüchen habe es von Oktober bis November eine Verdreifachung gegeben. Deshalb seien jetzt in den betroffenen Bereichen verstärkt Streifen unterwegs. Laut Polizei handelt es sich bei diesen Straftaten mehrheitlich um Beschaffungskriminalität von Drogenabhängigen.

Es gibt zur Zeit 30 Prozent mehr Kellereinbrüche, die Delikte erschlagen uns förmlich Katja Stolzenberg Polizei Chemnitz

Pro und Contra Videoüberwachung

André Körner von der TU Chemnitz stellte internationale Studien zum Einsatz von Kameras zur Überwachung des öffentlichen Raumes vor. Demnach gibt es keine Garantie, dass durch Videoüberwachung die Kriminalität sinkt. Wirksam sei der Einsatz aber zum Beispiel in Parkhäusern. Laut Katja Stolzenberg von der Polizei Chemnitz haben Untersuchungen in Deutschland gezeigt, dass Videoüberwachung geplante Delikte wie Einbrüche verhindern kann. Weniger wirksam sei sie dagegen bei Gewaltdelikten wie Schlägereien.

Bestimmte Innenstadtbereiche von Chemnitz sollen mit Kameras überwacht werden. Bildrechte: IMAGO In Deutschland ist die Zustimmung zur Videoüberwachung derzeit gemischt. Laut dem Forscher von der TU Chemnitz geht die Tendenz in der EU aber nach oben. Körner sagte, es bestehe ein Zusammenhang zwischen der Zustimmung und dem Grad der Videoüberwachung. Je mehr überwacht werde, desto größer sei die Zustimmung. Chemnitz will ab Herbst 2018 besonders neuralgische Punkte in der Innenstadt videoüberwachen lassen.

Quelle: Stadt Chemnitz/PD Chemnitz/mwa