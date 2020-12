Die Kulturbranche liegt derzeit am Boden. Theater, Museen oder Konzerthäuser sind wie leer gefegt. Künstler warten darauf, dass es endlich wieder losgeht. Zwei Chemnitzer Musiker haben diese Zeit genutzt, um ein ganz spezielles Projekt auf die Beine zu stellen. Sie haben das Album "Somewhere in Chemnitz" produziert, das die Live-Atmosphäre der Straßenmusik nach Hause holt.

Chemnitz ist ein gutes Pflaster für Straßenmusik

Carlos Jerez kommt aus North Carolina in den USA. Seit zwei Jahren wohnt er mit seiner Freundin in Chemnitz und hat in dieser Zeit seine ersten Erfahrungen mit Live-Gigs auf Chemnitzer Straßen und Plätzen gemacht. Chemnitz sei eine richtig gute Stadt für Straßenmusik, sagt der der 30-Jährige. Und er muss es wissen, denn als Straßenmusiker ist er schon in ganz Deutschland herumgekommen. "Hier in Chemnitz hab ich extrem positive Reaktionen bekommen. Außerdem ist hier noch nicht alles so von den Behörden mit Verboten und Bestimmungen reglementiert."

Die Chemnitzer sind total offen und neugierig. Carlos Jerez US-Musiker aus Chemnitz