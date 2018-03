Chemnitzer Winterschwimmer Heiß auf Minusgrade

Erst die Arbeit - dann das "Vergnügen". Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Was treibt Menschen dazu, bei frostigen Temperaturen ein Loch ins Eis zu hacken und dann ins Wasser zu steigen? Eine Frage, auf die Karl-Heinz Müller aus Heinrichsort eine einfache Antwort hat. "Es ist einfach schön, wieder rauszukommen." Müller ist Chef der Chemnitzer Winterschwimmer, einer verschworenen Gemeinschaft von über zwanzig Verrückten, die den Winter zur Badesaison machen. Los ging es schon in den 1970er Jahren, als sich unerschrockene Karl-Marx-Städter im Stausee Rabenstein in die Fluten stürzten. Seit 1991 tun sie das im Verein und haben inzwischen den Stausee Oberwald bei Hohenstein-Ernstthal zum Baderevier erkoren.

Lustig und gesund

Verlorene Wette

Zu ihrem Hobby sind die Eisbader auf verschiedene Weise gekommen. Zwei tauchten das erste Mal ins Winterwasser, weil sie eine Wette verloren hatten, andere wurden von Kumpels mitgeschleppt oder der Zufall half nach, wie bei Herbert Kaub. "Ich war im Winter in Kühlungsborn an der Ostsee bei so einer Veranstaltung. Und da wollte ich mir keine Blöße geben", lacht der 66-Jährige. Das war vor zehn Jahren und seitdem ist auch er vom "Eisbadervirus" befallen.

Unter den ungläubigen Blicken von Schaulustigen geht es in die kühlen Fluten. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Schöner kalter Winter wird genutzt

Zwar haben die Winterschwimmer eine feste Badestelle am Stausee, doch bei den gegenwärtigen Temperaturen muss diese jedes Mal erst wieder eisfrei gemacht werden. "So einen schönen kalten Winter hatten wir schon lange nicht mehr. Und das wollen wir natürlich nutzen", sagt Kaub. Vielleicht bekommen die Winterschwimmer in den nächsten Wochen ja noch Zuwachs. "Wir sind jedenfalls immer mittwochs und sonnabends ab 14 Uhr am See."