Bei dem 25-jährigen Tom aus Chemnitz begann alles am Wochenende des 7. November mit einem Halskratzen und leichtem Husten. "Ich hatte in der Woche davor eine Grippeschutzimpfung und habe mir erstmal nichts dabei gedacht", erzählt er. Am gleichen Tag erfuhr er aber auch, dass er Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person hatte. "Das war allerdings drei Tage bevor bei der Person Symptome aufgetreten sind und daher wollte das Gesundheitsamt mich nicht testen lassen", sagt er.

Tom arbeitet in einem Labor und bekam so durch seinen Arbeitgeber direkt am Montag doch noch einen Test, der positiv ausfiel. Bereits am Dienstag hatten sich die Symptome stark entwickelt. "Ich war sehr abgeschlagen und müde", erzählt Tom. Außerdem hatte er ein starkes Brennen in der Lunge, Geschmacks-, Geruchs- und auch Konzentrationsverlust.