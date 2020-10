Der Erzgebirgskreis hat bei der sogenannten Inzidenzzahl den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen überschritten. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, wurde der Wert von 67 erreicht, nachdem am Wochenende 140 neue Infektionen gemeldet wurden. Offiziell sei der Erzgebirgskreis noch kein "Risikogebiet". Diese Einordnung obliege dem Robert-Koch-Institut.