Das Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz hat am Sonntag ein Besuchsverbot verhängt. Laut Angaben des Landratsamtes sind am Freitag 13 neue Fälle im Landkreis hinzugekommen. Die Geschäftsführerin des Erzgebirgsklinikums, Christiane Porges, begründete das Besuchsverbot damit, dass es in unmittelbarer Umgebung des Klinikums Corona-Neuinfektionen gegeben habe. "Bei uns tagt die Krisenkommission jetzt wieder täglich." Die abgewiesenen Besucher hätten am Wochenende verständnisvoll und relativ ruhig reagiert. Es gäbe aber sensible Bereiche, in denen in Einzelfällen Besuche erlaubt seien. "Das sind die Palliativstation, die Kinderklinik und die Geburtsbegleitung. Nach Absprache mit dem Stationsarzt sind dort Ausnahmen möglich." Sobald das Infektionsgeschehen wieder einen moderaten Verlauf habe, könne das Besuchsverbot wieder aufgehoben werden, sagte Porges.