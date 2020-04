Im Amerika Tierpark in Limbach-Oberfrohna freuen sich die Tiere laut Mike Richter schon auf die Besucher. "Da sehen sie wenigstens mal wieder jemanden. Nicht bloß die Gesichter, die jeden Tag da sind, sondern auch andere", sagt er. "Beim Luchs hat man es ganz stark gemerkt. Er lag gelangweilt herum und wusste nicht so richtig, was nun am Tag noch alles passiert." Das Verhalten sie auch bei anderen Tieren anders gewesen als sonst.