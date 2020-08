Wegen einer mutmaßlich aus dem Ruder gelaufenen Party während des Corona-Lockdowns muss sich eine Chemnitzerin vor Gericht verantworten. Der Frau wird laut Anklage Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Am Dienstagmittag sagte ein Polizist gegen die 46 Jahre alte Angeklagte vor dem Amtsgericht aus. Er war Zeuge eines Einsatzes am 17. April, als er und Kollegen in insgesamt drei Einsatzfahrzeugen zu einer privaten Party gerufen worden waren. Zu dem Zeitpunkt bestanden strenge Kontaktbeschränkungen. Die Angeklagte habe jedoch mit weiteren acht Menschen ihren Geburtstag gefeiert. Als die Polizisten die Party auflösen wollten, kam es laut Staatsanwaltschaft erst zu Beleidigungen, dann zu tätlichen Angriffen auf die Beamten.