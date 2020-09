Auch im Erzgebirge sind weitere Corona-Fälle bestätigt worden. Das teilte das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises am Freitag mit. Die Fälle betreffen die Oberschulen in Zschopau und Auerbach sowie die Gymnasien in Zschopau und Schwarzenberg. Die Einrichtungen melden je einen weiteren positiv getesteten Schüler. Am Gymnasium in Schwarzenberg wurden daraufhin weitere 26 Schüler und acht Lehrer unter Quarantäne gestellt. Am Dienstag sollen diese getestet werden. In Zschopau sind insgesamt sechs Schüler und zwei Lehrer betroffen, in Annaberg und Schwarzenberg je zwei Schüler. An der Oberschule in Auerbach sind es fünf Schüler und ein Lehrer.