Die Messe "Chemnitzer Frühling", die am Wochenende stattfinden sollte, fällt aus wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus. Das haben die Veranstalter in Chemnitz am Dienstag bekannt gegeben. Auch die Messe Mobil3 wird nicht stattfinden. Die Mobilitätsmesse sollte am 21. und 22. März öffnen. Alternativtermine für beide Veranstaltungen seien 2020 nicht mehr gefunden worden. Die beiden Messen sollen erst wieder 2021 ihre Tore für Besucher öffnen. Am Montag hieß es noch, dass der "Chemnitzer Frühling" unter Auflagen und mit Besucherregulierung stattfinden sollte.