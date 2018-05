Mittweida Cotesa-Übernahme durch Chinesen perfekt

Flugzeugteile von Cotesa in einer Werkshalle Bildrechte: MDR/Sven Böttger

Unternehmenschef Jörg Hüsken erklärte, der Kauf durch AT&M sei endgültig besiegelt worden. Durch die Übernahme erhalte Cotesa Zugang zum chinesischen Markt. Künftig wollen die Sachsen auch den staatlichen chinesischen Flugzeugbauer Comac beliefern. Hüsken sagte, beide sächsischen Standorte in Mittweida und Mochau würden ausgebaut. Er rechne damit, dass die Mitarbeiterzahl in den nächsten drei Jahren von 750 auf rund 1.200 steige. Der chinesische Konzern begrüßte den Abschluss des Verfahrens und kündigte den Neubau eines Werkes in China an.