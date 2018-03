Chemnitz hat laut einer Studie beim Konsum der synthetischen Droge Crystal eine führende Position in Europa. Im Vergleich von 60 Städten wurden demnach 2017 in Chemnitz die größten Rückstände von Methamphetamin im Abwasser gefunden. Die Studie des European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction erforscht den Drogenkonsum von Einwohnern mittels Abwasseranalysen.