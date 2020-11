Das bargeldlose Zahlverfahren dient laut dem städtischen Verkehrsunternehmen vor allem der Sicherheit des Personals. In den vergangenen Jahren habe es Raubüberfälle und Übergriffe in Bussen gegeben. Zudem habe kontaktloses Bezahlen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen - die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung zusätzlich verstärkt. Das bargeldlose Zahlen sei hygienischer und beschleunige den Verkehr. Kunden und Fahrer müssten nicht mehr nach Wechselgeld suchen, so die CVAG. Die Regelung gilt auch in Bussen von Partnerbetrieben, die auf Stadtlinien unterwegs sind. In den Verkaufsstellen, dem Mobilitätszentrum der CVAG und an Ticketautomaten an Haltestellen und in Straßenbahnen können Fahrscheine weiterhin mit Bargeld erworben werden.