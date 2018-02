Der Krankenstand ist bei den Chemnitzer Verkehrsbetrieben (CVAG) doppelt so hoch wie sonst. Das sagte der Sprecher der CVAG, Stefan Tschök, MDR SACHSEN. Das machte sich in der vergangenen Woche verstärkt durch Fahrtausfälle bemerkbar.

Im Moment kommen immer noch neue Krankenscheine dazu, wie Stefan Tschök sagt. Die Anzahl der neu Erkrankten halte sich mit denen der Gesundeten derzeit die Waage. So seien etwa 40 der 320 Fahrer ausgefallen. Jeden Morgen schicke die Disposition eine E-Mail an alle Mitarbeiter in allen Abteilungen: "Wir nennen das immer gerne den innerbetrieblichen Hilferuf. Nicht jeden Tag, aber ab und zu sind dann gegebenenfalls noch Dienste oder Dienststücke zu besetzen. - Wer kann helfen?" Wer eine Möglichkeit sieht, der meldet sich dann und holt sich seine Dienstkleidung von der Dienststelle ab. "Im allerschlimmsten Fall kann er auch mal ohne Dienstkleidung fahren", so Tschök.

Stefan Tschök, CVAG Bildrechte: Chemnitzer Verkehrs-AG

Doch warum hat die CVAG so viele Ersatzfahrer in ihren eigenen Reihen? Das hänge damit zusammen, dass es bis voriges Jahr noch eine ganze Reihe sogenannter Mischarbeitsplätze gegeben habe, so Tschök. Das bedeute, dass so ein Mitarbeiter beispielsweise in der Werkstatt gearbeitet hatte und auch gefahren war. Das sei jedoch mit der Inbetriebnahme des neuen Netzes im vergangenen Dezember weitgehend abgeschafft worden. "Wir haben damit versucht, einen gut belastbaren Personalbestand aufzubauen. Der ist natürlich auf eine normale Krankenquote aufgebaut." Derzeit liege die Quote bei etwa 13 Prozent, normal seien sechs bis sieben.