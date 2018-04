Sensoren in den Schuhen melden eine falsche oder zu hohe Belastung. Bildrechte: MDR/Mario Unger

Die gesammelten Daten werden sofort in Warn- oder Handlungsanweisungen gewandelt, die der Träger mit einer Datenbrille sehen kann. Ein hochgestecktes Ziel, das für viele Anwendungen taugt. Der Cyberanzug vereint die unterschiedlichsten Sensoren, die die Daten des Trägers von Kopf bis Fuß sammeln und interpretieren. Integriert in ein T-Shirt sind zum Beispiel ein Sensor für die Pulsfrequenz, aber auch ein Sensor, der die Beugung der Arme vermisst. Auch in den Schuhen werden Daten gesammelt, die zum Beispiel bei falscher Fußstellung Alarm schlagen.