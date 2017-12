Das Aus für die Dauerausstellung "Meisterwerke in Holz" im Daetz-Centrum Lichtenstein ist besiegelt. Am 31. Dezember öffnet sie zum letzten Mal ihre Türen für die Besucher. Die Stadt Lichtenstein, die seit 2014 das Daetz-Centrum betreibt, sieht sich nicht mehr in der Lage, die laufenden Kosten von jährlich etwa 250.000 Euro zu tragen.

Daher wurde der Vertrag der Stadt mit der Daetz-Stiftung bereits im vergangenen Jahr zum Ende 2017 gekündigt. Der Stiftung gehören die mehr als 550 ausgestellten Skulpturen. Lichtensteins Bürgermeister Thomas Nordheim hat in den vergangenen Monaten nach einer einvernehmlichen Lösung mit der Daetz-Stiftung gesucht. "Ziel war es, eine vertragliche Regelung zu erreichen, die die wirtschaftlichen Parameter für die Stadt wesentlich verbessert. Dies ist leider nicht geglückt. Daher ist die Schließung der Dauerausstellung zum 1. Januar 2018 die logische Konsequenz."

So schön kann ein Scherbenhaufen aussehen: Lichtensteins Bürgermeister Thomas Nordheim im Foyer des Daetz-Centrums. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi