Mit Beeinträchtigungen müssen Bahnreisende der S-Bahnlinie S5/S 5X Halle - Leipzig - Zwickau Hbf bis in die Nacht hinein rechnen. Nach einem Dammrutsch bei Schweinsburg-Culten in der Nähe von Crimmitschau ist der Haltepunkt dort gesperrt. Die Züge werden über Glauchau umgeleitet. Reisende können nicht in Crimmitschau und Werdau aussteigen, weil die Halte dort entfallen, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Beeinträchtigungen gelten bis in die Nacht, eventuell auch noch am Sonnabend, hieß es.