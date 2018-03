Die Chemnitzer Kunstsammlungen zeigen seit Sonnabend eine Ausstellung des französischen Künstlers Daniel Buren. In der Schau feiert eine neue Werkserie des ortsspezifisch arbeitenden Künstlers ihre Weltpremiere. Die jüngste Arbeit von Buren taucht zwei Museumsräume in ein mehrfarbiges Licht. Verantwortlich ist dafür ein Gewebe aus Glasfaser, das der Künstler zusammen mit einer Lyoner Firma entwickelt hat. Das am oberen Rand beleuchtete Gewebe transportiert das Licht über die ganze Fläche hinweg. So entsteht der Eindruck, das Bild leuchte aus sich selbst heraus.

Streifen ziehen sich durch Daniel Burens Schaffen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Die Arbeiten in der Chemnitzer Schau haben den Titel: "Wenn der Stoff sich erhellt: Gewebte Glasfasern. Arbeiten >in loco< 2013–2014". Der Begriff "in loco" steht dabei für "an den Raum angepasst" im Gegensatz zu von Burens Arbeiten "in situ", die für einen bestimmten, einmalig festgelegten Ort geschaffen werden und nicht umziehen können. Ein Beispiel für Letzteres ist die Lichtinstallation des 302 Meter hohen Schornsteins eines Chemnitzer Energieversorgers. Auch hier arbeitete der Franzose mit Farbe und Licht. Der Kraftwerksschornstein wurde zwischen 2012 und 2013 mit sieben Farben angemalt und erhellt seitdem zusätzlich den Chemnitzer Nachthimmel mit farbigen Lampen.