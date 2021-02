Es gilt als Kult und wird mittlerweile hoch gehandelt: Das Diamant-Fahrrad ist ein Bestseller, der vor über 150 Jahren in Sachsen das erste Mal vom Band gelaufen ist. Am 1. Februar 1911 melden die Schöpfer das Diamant-Logo auch im Warenschutzregister an. Der große Durchbruch gelingt 1955: Radfahrlegende Täve Schur gewinnt mit einem Diamant-Fahrrad als erster Deutscher die 8. Internationale Friedensfahrt. Spätestens jetzt ist allen klar: Diamant baut Spitzenräder für Spitzensportler auf hohem handwerklichen Niveau.