Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke wird am heutigen Donnerstag zu einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in Döbeln erwartet. Der Gründer des sogenannten Flügels, einer rechtsnationalen Ströumung, in der AfD will mit seinem Auftritt die Landtagskandidaten Lars Kuppi und Christian Wesemann unterstützen.