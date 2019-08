Am Montag startet in Döbeln ein Anti-Atom-Sommercamp mit internationaler Beteiligung. Nach Angaben der Organisatoren wird das Treffen von Aktivisten aus acht Ländern durchgeführt. Diese seien über die internationale Plattform Nuclear Heritage Network verbunden. Bis zum Sonntag stehen den Angaben zufolge Vorträge, Workshops und Diskussionen zur Atomenergie auf dem Programm. Vergleichbare Treffen habe es bereits in Frankfurt am Main, Ljubljana in Slowenien und im finnischen Helsinki gegeben.