Seit Juli 2020 beherrschen Baukräne und schwere Technik das Gelände des Hafens an der Talsperre Kriebstein. Neben der Sanierung der Ufermauer und der Hafenpromenade soll laut Talsperrenzweckverband auch ein Aufzug entstehen, um einen barrierefreien Zugang zu den Ausflugsschiffen zu ermöglichen. Der Anleger für die Schiffe wird ebenfalls neu gebaut. Nach der Fertigstellung sollen hier nicht nur die großen Pötte der kriebsteiner Ausflugsflotte anlegen, sondern auch Freizeitkapitäne mit kleinen Booten. Die Baukosten gibt der Talsperrenzweckverband mit etwa 2,5 Millionen Euro an.

Christian Köhler, der die Bauarbeiten am Hafen leitet, will die Arbeiten trotz Bauverzug pünktlich schaffen. "Wir sind etwa vier Wochen in Verzug. Wenn das Wetter mitspielt, können wir den Bau trotzdem fristgerecht schaffen." Bis jetzt sei der alte Fähranleger abgebrochen worden und der neue im Rohbau fertiggestellt. "Die Stützen sind da und die Betonplatte liegt darauf. Es fehlten noch eine Beschichtung, Geländer, die Beleuchtung und der Anschluss ans Land."