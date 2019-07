Mehrere Anläufe in den vergangenen Jahren scheiterten. Im Dezember aber erhielt er dann eine Privataudienz im Chemnitzer Stadtteil Wittgensdorf, so Lehmann. Henry Büttner drückte ihm dort eine Mappe mit Zeichnungen in die Hand. "Als Mensch ist er sehr angenehm, sehr belesen und offen. Aber er wundert sich immer, das so ein - wie sagt man Neudeutsch - so ein Hype um ihn gemacht wurde. Er hat eigentlich immer nur das gemacht, was ihm Spaß macht", erzählt Lehmann über das Treffen mit Büttner.