Der Landkreis Mittelsachsen meldet einen weiteren Corona-Fall in einer Gemeinschaftseinrichtung. Wie das Landratsamt am Freitagnachmittag mitteilte, ist nach dem Augustusburger Gymnasium nun ein Hort in Roßwein betroffen. Dort wurde eine Erzieherin positiv auf das Virus getestet. Die behandelnde Hausärztin habe umgehend das Gesundheitsamt informiert.