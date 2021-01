Feijoada Die "Feijoada" ist ein Bohneneintopf mit Schweine- oder Rindfleisch und diversen anderen Zutaten. Das Gericht ist in Portugal und in vielen ehemaligen portugiesischen Kolonien bekannt. Brasilien war so eine Kolonie. Dort ist sie inzwischen Nationalgericht.

Schon die erste Kundin, die Hermisdorffs mit der "Feijoada" to go versorgen, lobt das Café. "Ich kenne die Hermisdorffs schon eine Weile und war auch schon im Café Kundin. Als ich gehört habe, dass es jetzt hier brasilianisches Essen gibt, wollte ich das sofort probieren." Sie sei gespannt, auf den unbekannten Geschmack. Auch bei den nächsten Penigern, die vorbeikommen, bleibt Zeit für ein kurzes Gespräch. Es geht um die Schule der Kinder, um die kleinen und größeren Schwierigkeiten des Corona-Alltags. Man kennt sich in Penig und man schätzt sich. Eine andere Kundin sagt. "Man muss doch die kleinen Händler unterstützen!" Am Tag vor den Geschäftsschließungen habe sie überall in Penig noch einmal eingekauft. "Auch wenn ich nicht alles wirklich gebraucht habe." Hermisdorffs fühlen sich wohl in der kleinen Stadt.