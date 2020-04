Gibt es einen Unterschied zwischen der Vermittlung der Lernstoffe bei Grundschülern zu denen bei Schülern in weiterführenden Schulen?

Da gibt es natürlich Unterschiede. Wir müssen den Kindern hier die Grundlagen für die weiterführenden Schulen vermitteln. Wir müssen abwägen, was die Kinder schon können und was nicht. Unsere vierte Klasse ist beispielsweise auf einem anderen Stand als die erste. Derzeit haben wir ein Problem bei der Vermittlung von Lehrinhalten. Eine Videokonferenz ist bei uns nicht möglich. Wir schreiben über ein Programm, das sich Antolin nennt. Es gibt aber auch die Möglichkeit im Notfall die Lehrkräfte anzurufen oder eine Mail zu schreiben.

Hier im ländlichen Raum gibt es leider noch nicht überall eine ausreichende Internetverbindung. Auch die Eltern sind nicht immer so gut ausgestattet. Wir haben noch nicht mal in allen Schulzimmern eine WLAN-Verbindung. Sehr viel läuft bei uns über die Elternvertreter. Die haben sich schon vor der Corona-Krise eine Kommunikationsplattform geschaffen, die sie jetzt auch nutzen. Dafür danke ich ihnen sehr.

Es gibt bei uns drei verschiedene Formen. Einmal können die Aufgaben über die Homepage abgerufen werden. Oder die Elternvertreter verteilen sie. Zudem haben wir die Möglichkeit, über das Programm Antolin den Kindern die Aufgaben zu erläutern. Außerdem können die Aufgaben in der Schule in Papierform abgeholt werden. Jeder Kollege hat auch seine eigenen Wege entwickelt, um mit den Kindern in Kontakt zu treten.