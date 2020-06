Am Montag werden die Hortnerinnen und Erzieherinnen der Einrichtung in Roßwein auf das Corona-Virus getestet.

Die Grundschule in Roßwein sowie der Hort werden bis zum 30. Juni geschlossen. Das teilte der Roßweiner Bürgermeister Veit Lindner am Montag mit. Nach dem Bekanntwerden einer Corona-Infektion bei einer Horterzieherin seien die Kinder, die mit ihr Kontakt hatten, am Wochenende getestet worden. Bei zwei Kindern verlief der Test demnach positiv. Sie befinden sich nach Aussage Lindners in Quarantäne. Alle Hortnerinnen der Einrichtung und deren Familienangehörige seien am Montag zu Tests eingeladen worden. Mit den Ergebnissen rechne er am Dienstag.