Ermittler der "Soko Rex" des Landeskriminalamtes Sachsen haben am Dienstagmorgen die Wohnung eines 35 Jahre alten Tatverdächtigen in Döbeln durchsucht. Wie die Behörde mitteilte, steht die Durchsuchung im Zusammenhang mit einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung an einem Döner-Imbiss und der Brandstiftung an einer Shisha-Bar in Döbeln am 21. Februar 2020.