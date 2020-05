Saisonarbeiter arbeiten in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So würden die Luftbrücke für die Saisonarbeitskräfte, deren Unterbringung sowie hygienische Maßnahmen im Zuge der Coronavirus-Krise mit einem Plus von 30 Cent pro Kilogramm bei den Erzeugerkosten zu Buchen schlagen, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes, Gerd Kalbitz, in Leisnig im Landkreis Mittelsachsen. Im Vorjahr bekamen die Erzeuger 1,30 Euro pro 500 Gramm-Schale vom Einzelhandel. In diesem Jahr erwarte er 1,50 Euro.