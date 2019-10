Neben dem Schlossspiel in Rochlitz hat das Schlösserland Sachsen eine bunte Palette an Veranstaltungen für die Herbstferien auf die Beine gestellt. Taschenlampenexpeditionen auf der Albrechtsburg in Meißen, Puppentheater auf der Burg Stolpen oder eine Schatzsuche im Barockschloss Delitzsch: Bei diesem Ferienprogramm ist für jeden etwas dabei.