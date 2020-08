In Leisnig läuft seit dem Morgen ein Feuerwehreinsatz. Nach Angaben der Polizei ist in einer Industriebrache an der dortigen Weststraße ein Schwelbrand ausgebrochen. Anwohner sollten das betreffende Gebiet meiden und die Fenster und Türen geschlossen halten. Derzeit seien keine Evakuierungsmaßnahmen nötig, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von MDR Sachsen.